banner133

banner101

22 Şubat 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Gayret’ten esnaf ve sanatkarlara önemli duyuru

    Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahir Gayret, yaşlılık aylığı bağlanacak Esnaf ve Sanatkarlara yönelik sigorta prim borcu kredisi kullandırılması ile ilgili 13 Şubat 2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında imzalandığını açıkladı.

    22 Şubat 2018 Perşembe 14:13
    Bu haber 54 kez okundu
    Gayret’ten esnaf ve sanatkarlara önemli duyuru
    Haber: BMA

    Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan BESOB Başkanı Tahir Gayret, şunları söyledi; “ 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların sigorta primi, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik borçlanması dâhil birikmiş prim borçlarının ödenmesine yönelik sigorta prim borcu kredisi kullandırılmasına ilişkin ve Konfederasyonumuzun uzun bir süreden beri ısrarla üzerinde durduğu ve çıkarılması konusunda çaba gösterdiği Protokol 13.02.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır. 
    Bunagöre;
    1- 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) sigorta prim borcu olan sigortalılar, prim/borçlanma tutarlarının ne kadar olduğunu ve sigorta prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamayacaklarını, kazanmaları durumunda bağlanacak yaşlılık aylık tutarının ne kadar olduğunu öğrenmek amacıyla, Banka şubelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl/Merkez Müdürlüklerinden temin edecekleri EK-1 formunu doldurmak suretiyle SGK İl/Merkez Müdürlüklerine başvuracaklardır.

    2- Bankadan kredi talebinde bulunacak sigortalıların sigorta prim borcu dışında eksiği yok ise, yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanıp kazanmadığı Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilecektir.

    3- Başvuruda bulunan sigortalıya ait kesinleşmiş sigorta prim borcu hesabı İl/Merkez müdürlüklerince çıkartılacak ve sigortalının borcunu gösteren EK-2 formu İl/Merkez müdürlüğünce ilgili Banka şubesine gönderilecek veya Banka şubesine gönderilmek üzere sigortalıya teslim edilecektir.

    4- Sigortalının İl/Merkez müdürlüklerinden almış olduğu EK-2 belgesi ile geçmiş sigorta prim borcu ve cari dönem primini ödemek maksadıyla yapılan kredi başvuruları Banka tarafından değerlendirilecektir.

    5- Kredi başvurusunda bulunan sigortalının talebinin uygun görülmesi halinde, azami olarak EK-2 belgesinde belirtilen sigorta prim borcu kadar kredi sigortalıya tahsis edilecektir.

    6- Banka kullandıracağı krediyi sigortalıya kesinlikle nakden ödemeyecek ve sigortalının vadesiz hesabına aktararak bloke koyacak ve buna ilişkin EK-3 belgesini sigortalıya verecektir.

    7- Sigortalı, “Yaşlılık Aylığı Talep Formunu” düzenleyerek, Bankadan alacağı EK-3 belgesiyle birlikte İl/Merkez Müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle başvuracaktır.

    8- İl/Merkez Müdürlükleri Bankanın ilgili şubesine hitaben düzenlenen EK-4 belgesini sigortalıya verecektir.

    9- Banka, İl/Merkez Müdürlüğünce sigortalıya verilen EK-4 belgesinin ilgili Banka şubesine ibraz edilmesi üzerine sigortalının sigorta prim borcuna karşılık vadesiz hesabında blokeli olarak bekleyen tutarı, prim hesabına aktaracak ve dekontun bir örneğini sigortalıya verecektir.

    10- Banka, sigortalılara 1,28 aylık faiz oranı ile 48 aya kadar vadeli kredi kullandıracak, faiz oranının dışında herhangi bir masraf talep etmeyecektir.

    11- Söz konusu Protokol 3 ay süreyle uygulanacak olup, Protokolün tam metni ve ekleri web sayfamızda (www.tesk.org.tr) yayınlanmıştır.”

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Esnaf, Sanatkarlar, Odası, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gastronomi taşınmalı mı?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Chemistry of Nanomaterials”Seminerinden…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ZİNCİRİ HALKALARI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Pes Doğrusu!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÜÇLEME
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANNE BEN BİTKİ DEĞİLİM !
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129