Haber: BMA

Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan BESOB Başkanı Tahir Gayret, şunları söyledi; “ 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların sigorta primi, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik borçlanması dâhil birikmiş prim borçlarının ödenmesine yönelik sigorta prim borcu kredisi kullandırılmasına ilişkin ve Konfederasyonumuzun uzun bir süreden beri ısrarla üzerinde durduğu ve çıkarılması konusunda çaba gösterdiği Protokol 13.02.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır.

Bunagöre;

1- 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) sigorta prim borcu olan sigortalılar, prim/borçlanma tutarlarının ne kadar olduğunu ve sigorta prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamayacaklarını, kazanmaları durumunda bağlanacak yaşlılık aylık tutarının ne kadar olduğunu öğrenmek amacıyla, Banka şubelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl/Merkez Müdürlüklerinden temin edecekleri EK-1 formunu doldurmak suretiyle SGK İl/Merkez Müdürlüklerine başvuracaklardır.

2- Bankadan kredi talebinde bulunacak sigortalıların sigorta prim borcu dışında eksiği yok ise, yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanıp kazanmadığı Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilecektir.

3- Başvuruda bulunan sigortalıya ait kesinleşmiş sigorta prim borcu hesabı İl/Merkez müdürlüklerince çıkartılacak ve sigortalının borcunu gösteren EK-2 formu İl/Merkez müdürlüğünce ilgili Banka şubesine gönderilecek veya Banka şubesine gönderilmek üzere sigortalıya teslim edilecektir.

4- Sigortalının İl/Merkez müdürlüklerinden almış olduğu EK-2 belgesi ile geçmiş sigorta prim borcu ve cari dönem primini ödemek maksadıyla yapılan kredi başvuruları Banka tarafından değerlendirilecektir.

5- Kredi başvurusunda bulunan sigortalının talebinin uygun görülmesi halinde, azami olarak EK-2 belgesinde belirtilen sigorta prim borcu kadar kredi sigortalıya tahsis edilecektir.

6- Banka kullandıracağı krediyi sigortalıya kesinlikle nakden ödemeyecek ve sigortalının vadesiz hesabına aktararak bloke koyacak ve buna ilişkin EK-3 belgesini sigortalıya verecektir.

7- Sigortalı, “Yaşlılık Aylığı Talep Formunu” düzenleyerek, Bankadan alacağı EK-3 belgesiyle birlikte İl/Merkez Müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle başvuracaktır.

8- İl/Merkez Müdürlükleri Bankanın ilgili şubesine hitaben düzenlenen EK-4 belgesini sigortalıya verecektir.

9- Banka, İl/Merkez Müdürlüğünce sigortalıya verilen EK-4 belgesinin ilgili Banka şubesine ibraz edilmesi üzerine sigortalının sigorta prim borcuna karşılık vadesiz hesabında blokeli olarak bekleyen tutarı, prim hesabına aktaracak ve dekontun bir örneğini sigortalıya verecektir.

10- Banka, sigortalılara 1,28 aylık faiz oranı ile 48 aya kadar vadeli kredi kullandıracak, faiz oranının dışında herhangi bir masraf talep etmeyecektir.

11- Söz konusu Protokol 3 ay süreyle uygulanacak olup, Protokolün tam metni ve ekleri web sayfamızda (www.tesk.org.tr) yayınlanmıştır.”