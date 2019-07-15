Gayrimenkul sektörüne taze kan

Haber: Esra Öztürk

Bolu Gayrimenkul, açılışına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere kentimizin önde gelen birçok siması katıldı. Bolu Gayrimenkul Dilek Günaydın ve Sevim Ağırbaş ortaklığı ile hizmete girdi. Bolu’da gayrimenkul sektörüne ayrı bir soluk getirecek olan Bolu Gayrimenkul ortaklarından Dilek Günaydın Bolu halkına hizmet verecekleri için çok mutlu olduğunu söyleyerek “ Bolu’da emlak sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz. Açılışımıza katılan tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Bolu belediye başkanı Tanju Özcan ise emlakçıların çok önemli bir işlevi üstlendiğini söyleyerek” Bir kentin İmarı açısından ileri taşınmasında emlakçıların büyük bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Sayın Dilek Günaydın ve Sevim Ağırbaş hanıma iş hayatında başarılar diliyorum” dedi. Bahçeli Evler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesinde faliyet gösteren Bolu Gayrimenkul 0543 878 24 50 – 0532 728 31 10 telefonlarından ulaşım sağlana bilecek.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 13:35