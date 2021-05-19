Gazeteci ne yapar? Ne yapamaz?

Gazeteci; Suriyelilerle ortak bakkal açmaz…
Gazeteci; arsa emlak işleri için belediyeye çakmaz…
Gazeteci; milyonlarca liralık Yedigöller yolunda tarlayı kapatmaz…
Gazeteci; batırdığı şirketlerin üzerine yenisini açıp vergi kaçırmaya uğraşmaz…
Gazeteci; elektrik çalmaz, haber hırsızlığı yapmaz…
Gazeteci; özel güvenlik şirketi açıp evrakta sahtecilik yapmaz (2012)…
Gazeteci; iftira atmaz yalan dolanla işi olmaz…
Gazeteci; kişisel verileri yasadışı yollardan yayınlayıp hapis yatmaz…
Gazeteci; belediyeden ihale istemez. Hafriyat kamyonlarını pazarlamaz…
Gazeteci; benim borcumu silin, yapılandırın deyip ağlamaz…
Gazeteci; hem ahlaktan bahsedip hem de milletin eşiyle ilgili haber yapmaz…
Gazeteci; yıllarca uğraşılıp oluşturulan markayı (Bolugündem) çalmaya kalkmaz…
Gazeteci; namusuna teslim edilmiş gazetenin kasasından para almaz…
Gazeteci; mesleğinden ötürü ceza alınca yurt dışına kaçmaya çalışmaz…
Gazeteci; kendini kurtarmak için ağabeyini yakmaz…
Gazeteci; Emlakçılık, güvenlikçilik, hafriyatçılık, bakkalcılık oynamaz…
Gazeteci; Lokantacılık, telefonculuk, büfecilik, mezbahacılık hiç yapmaz…
Gazeteci; Banka dolandırmaz, kredi alıp üzerine yatmaz…