Gazeteci ne yapar? Ne yapamaz?

Gazeteci; Suriyelilerle ortak bakkal açmaz…

Gazeteci; arsa emlak işleri için belediyeye çakmaz…

Gazeteci; milyonlarca liralık Yedigöller yolunda tarlayı kapatmaz…

Gazeteci; batırdığı şirketlerin üzerine yenisini açıp vergi kaçırmaya uğraşmaz…

Gazeteci; elektrik çalmaz, haber hırsızlığı yapmaz…

Gazeteci; özel güvenlik şirketi açıp evrakta sahtecilik yapmaz (2012)…

Gazeteci; iftira atmaz yalan dolanla işi olmaz…

Gazeteci; kişisel verileri yasadışı yollardan yayınlayıp hapis yatmaz…

Gazeteci; belediyeden ihale istemez. Hafriyat kamyonlarını pazarlamaz…

Gazeteci; benim borcumu silin, yapılandırın deyip ağlamaz…

Gazeteci; hem ahlaktan bahsedip hem de milletin eşiyle ilgili haber yapmaz…

Gazeteci; yıllarca uğraşılıp oluşturulan markayı (Bolugündem) çalmaya kalkmaz…

Gazeteci; namusuna teslim edilmiş gazetenin kasasından para almaz…

Gazeteci; mesleğinden ötürü ceza alınca yurt dışına kaçmaya çalışmaz…

Gazeteci; kendini kurtarmak için ağabeyini yakmaz…

Gazeteci; Emlakçılık, güvenlikçilik, hafriyatçılık, bakkalcılık oynamaz…

Gazeteci; Lokantacılık, telefonculuk, büfecilik, mezbahacılık hiç yapmaz…

Gazeteci; Banka dolandırmaz, kredi alıp üzerine yatmaz…