Haber: Esra ÖZTÜRK

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay kutlama mesajı yayımladı. Doğanay mesajında “Toplumun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynayan basın mensuplarımız, birçok zorluğa göğüs gererek, gecesini, gündüzüne katıp canla başla çalışarak yaptıkları haberlerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlamaya gayret göstermektedirler.Kendi sorumluluğunun bilincinde olan, özgür ve tarafsız bir basın demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir. O halde Demokrasimizin vazgeçilmezi saydığımız basınımız, her zaman ve her koşulda, kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak, kişilik haklarına saygılı, ülke gerçeklerine ve milli değerlere duyarlı olmalıdırlar.

Bolu Basınında görev yapan arkadaşlarımızın bir kaç istisna dışında hepsi bu hassasiyeti taşıdıklarını bu güne kadar gelen süreçte hep birlikte şahit olduk. Bunun en somut örneğini ise FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizi ele geçirmeye yönelik darbe teşebbüsünden sonra yerel basınımızda görev yapan arkadaşlarımız ve basın kuruluşlarımız tavrını Ülkesinden, Bayrağından, Demokrasiden yana koyarak göstermişlerdir.Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi, rahat, özgür, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur. Bu vesileyle, insanların ortak sesi, gözü, kulağı olan, kamu yararı gözeterek, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini başarıyla ifa eden başta gazetecilerimiz olmak üzere basın ve yayın kuruluşlarımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.



