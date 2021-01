Gazeteciler Gününü kutladılar

Haber:Erdal Tanrıverdi



VALİ AHMET ÜMİT;

Ümit, mesajında teknolojik gelişmelerin ışığında iletişim araçlarının çeşitliliğinin artığı, toplumun her kesiminin kitle iletişim araçlarıyla sınırsız bilgi ve habere ulaşma imkanının olduğu iletişim çağında, vatandaşların, kamuoyunu ilgilendiren konularda doğru habere doğru zamanda ulaşması büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı demokrasinin temel unsurlarından olan basının, toplumun bilgilendirilmesinde, farkındalık ve bilinç oluşturulmasında, toplumsal huzur ve barış ortamının sağlanmasında önemli bir misyonunun bulunduğunu aktaran Ümit, "Ülkemizin tanıtımı, uluslararası platformlarda diplomatik haklılığımızın ifade edilmesi, demokrasimizin gelişmesi, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan bilgi edinmenin sağlanması noktasında, gazetecilik büyük fedakarlıklar ve mesuliyet gerektiren önemli bir meslektir. Haber niteliği taşıyan olayları basın ahlakı çerçevesinde özel hayata ve kişi haklarına saygılı, kamuoyuna doğru, eksiksiz, tarafsız ve süratle sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin, zor ve riskli şartlarda günün her saatinde görevi başında olan basın mensuplarımızın gayreti ve özverili çalışmaları takdire değerdir." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZCAN;

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Basının, toplumun doğru haberi alma hakkı açısından önemli bir güç olduğunu belirten Özcan, “Bu gücün toplumsal sorumluluk bilinciyle, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde kullanılması, kamuoyu adına bir denetleme gücü oluşturarak demokrasinin gelişimine katkı sağlar” dedi.

Gazeteciliğin dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Özcan, “Büyük emek vererek hakkıyla görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

NURETTİN DOĞANAY;

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğanay, mesajında, gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunduğunu belirtti.Gazetecileri toplum olarak her zaman takdir ettiklerini belirten Doğanay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiçbir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa eden gazetecilerimizi ve basın camiasını her zaman takdir ediyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan, büyük bir gayretle çalışan fedakar gazetecilerimize, Bolu’muza katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bugüne kadar görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum."

TSO BAŞKANI ATEŞ;

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yayımladığı bir mesajla tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. TSO Başkanı Ateş, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin sesi, gözü ve vicdanı olarak, gazetecilik meslek ilkeleri ışığında mesleklerini icra eden basın teşkilatımız, hiç kuşkusuz demokrasimizin, toplumun haber alma özgürlüğünün, uygarlığın ve gelişmişliğin en temel unsurlarından birisidir. Basın emekçilerimiz, teknolojinin günlük yaşantı içinde büyük bir yer edindiği, dolayısıyla toplumun hızlı ve doğru haber almasının daha fazla önem kazandığı bu dönemde, her türlü zorluğa rağmen gece gündüz demeksizin özveriyle çalışmaya devam etmektedirler. Bu yönüyle, son derece önemli bir sorumluluğu her ortam ve koşulda, özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde de fedakarca yerine getirmeye devam eden basın camiamıza iş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de müteşekkiriz.

Bu vesileyle, gazetecilik mesleğine gönül vermiş, basının yazılı, görsel, işitsel ve sosyal bütün tür ve kademelerinde mesleğini icra eden emektar basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Kendilerine sarf ettikleri emeğin karşılığını her daim alabildikleri, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum.”

GEN.BŞK.YRD. BEYKOZ

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, 10 Ocak çalışan gazeteciler günüyle ilgili olarak mesajlarını gazetemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Genel Başkanlığını Mustafa Sarıgül’ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Beykoz’un gazetemiz aracılığıyla yaptığı açıklamalar ise şöyle;

“Türkiye Değişim Partisi Yerel Medyalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tüm içten dilekleriyle tebrik ettiğini belirterek, yaşanan malum koronavirüs sürecinde maalesef geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu özel günün kutlanamadığını söyledi. Pandemi süreci içerisinde özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Beykoz: ‘’Umuyorum ki önümüzdeki yıl bu özel günü tüm gazeteci arkadaşlarımızla birlikte özgür ve demokratik bir ortamda hep birlikte kutlayacağız’’ dedi.

Açıklamalarının devamında ise Beykoz, özgür ve çok sesliliğe tahammülün tüm dünyada giderek azaldığını belirterek, Türkiye’nin bu konuda diğer ülkelere örnek olması gerektiğini dile getirdi. Evrensel hukuk ilkelerini savunan bir partinin genel başkan yardımcılığı görevini yapmaktan gurur duyduğunun altını çizen Beykoz: ‘’Türkiye Değişim Partisi olarak bizler medyanın çok sesli olması gerektiğine inanan bir yapıyı savunuyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız hakaret ve küfür boyutuna geçmeyen tüm eleştirilerini istedikleri gibi dile getirebilmelidirler. Gazetecilik meslek gereği muhalif bir yapıya işaret etmektedir. Bizler bunun bilince olan politikacılarız’’ dedi.

CELAL BEYDİLİ;

Başkan Beydili, gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koştuklarını, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeden hizmet verdiklerini söyledi. Beydili, gazetecilerin ülkenin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunduğunu ifade ettiği mesajında, “Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkânlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Başta,Bolu’da görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm gazetecilerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, her zaman ve her fırsatta milletinin ve bayrağının yanında yer alan çalışan gazetecilerimizi tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 13:33