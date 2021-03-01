Gazeteciler soracak, Başkan Özcan cevaplayacak

Haber: Aysun Beykoz

Saat 20.00’de başlayacak ve Bolu Belediyesi Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınlanacak ‘Şeffaf Masa’ programın moderatörlüğünü Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Bülent Velioğlu yapacak. Programda usta gazeteciler Bolu Gündem Olay Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykan, Bolu Takip Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Ali Atalay, Bolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve editörü Caner Güngör, Bolu Havadis Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Demirci ve Köroğlu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Gülen merak edilenleri soracak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan cevap verecek.

Şeffaf Masa programını aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz:

//www.facebook.com/bolubelediyesi

//www.twitter.com/bolu_belediyesi

//www.youtube.com/bolubld