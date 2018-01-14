Haber: Semih Baykal

14 Burda AVM’de düzenlenen kahvaltı ile başlayan etkinlik, ilimizde yayın yapan gazetelerin manşetlerinden oluşan sergi ve stantların açılışının yapılması ile devam etti. Etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Bşkan Yardımcısı ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Ak Parti Eski İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, gazeteciler ve davetliler katıldı. AVM’de kurulan sergi ve stantların açılışı Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Bülent Velioğlu tarafından yapıldı. Kurdele kesilerek yapılan açılışın ardından, sergi ve stantlar gezildi.

“BOLU’YU GELECEĞE OLUMLU YÖNLERİ İLE TAŞIRIZ”

Burada bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bu tür etkinliklerin basına ve gazetecilere verilen değeri ortaya koyduğunu ifade etti. Başkan Yılmaz şöyle konuştu; “Şehrin il merkezinde en büyük alış veriş merkezinin gazetecileri unutmaması, onların sergisini açmış olması gazetecilere ve şehrimize verdiği önemi gösterir. 14 Burda’nın bütün yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Buraya gelen, katkı veren bütün gazetecileri de kutluyorum. Büyük iş merkezlerimiz, basına kapılarını açmış, bundan önce de Highway’de bir etkinlik yapılmıştı. Buradan şunu çıkarmak lazım, herkes basınla iç içe olmak, olumlu yönlerini yansıtmak, olumsuz eleştirilerini de alarak olumlu hale getirmek için böyle bir kucaklaşma sağlamak için yapıyorlar bunları. İnşallah bu kucaklaşmalarla Bolu’da yaşayan herkes, basın da dahil olmak üzere Bolu’yu geleceğe olumlu yönleri ile taşırız. Olumsuz tenkitleri de doğru olarak alırsak, onları da yaparak daha düzgün halde geleceğe taşımanın yollarını ararız. Buraya gelen, bu toplantıya katılan bütün gazetecileri kutladığım gibi, ev sahipliği yapan alışveriş merkezinin yetkililerine de teşekkürlerimi sunuyorum.”

“BOLU HALKI İLE BÜTÜNLEŞTİĞİ GÜNLER BUNLAR”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ise bu tür etkinliklerin Bolu ile basını bütünleştirdiğini dile getirdi. Velioğlu, “10 Ocak günü Bolu Dağı kesiminde bulunan bir alış veriş merkezinde hem sergimiz olmuştu, hem de bir araya gelmiştik. Şu an da Paşaköy Kavşağındaki alış veriş merkezindeyiz. Sağ olsunlar çok güzel bir yer yapmışlar, bütün gazeteler için stant kurmuşlar. Ben her iki AVM yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu hafta bizim için dolu dolu etkinlikler yaptılar. Bolu basınının Bolu halkı ile bütünleştiği günler bunlar. Bizim için önemli bunlar. İnşallah ilerleyen günlerde bu organizasyonlar bu işletmelerle devam edecek, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.