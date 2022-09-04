Gazetecilerin gözü mecliste



Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bolu Temsilcisi Hüseyin Aykan açıklamasında, “Günümüz Türkiye’sinde ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından etkilenen medya sektörü, çok zor bir dönemden geçmekte, hayat savaşı vermektedir. Sektörde yaşanan sorunlar önem sırasına alınamayacak kadar büyük, karmaşık ve birbirini etkileyen niteliktedir. Medya sektöründe, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı ve istihdam sorunları yaşanmaktadır.

Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duymaktadır. Sektörün sorunlarını ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen “ ‘Gazetecilik Meslek Yasası’ teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır.

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ve TBMM’deki görüşmeleri Ekim ayına ertelenen 40 maddelik ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Meclis, Dijital Mecralar Komisyonu ve Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerde teklifin maddelerinde istediğimiz hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Özellikle yerel Gazeteciler tarafından talep edilen değişikliklere yer verilmemiştir.” ifadelerine yer verdi.

İnternet Yasası çerçevesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından desteklenen yasal düzenlemelerin ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer bulamadığını dile getiren TGC Bolu Temsilcisi Aykan, "TGC ve Yerel gazeteciler tarafından yasaya konulması istenen olumlu maddelerin Ekim ayında TBMM’de yapılacak görüşmelerde yasalaşması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Fakat yasanın bu haliyle geçmesinin gazeteciliğin katli anlamına geleceği için karşısındayız.

Meslektaşlarımızı zor durumda bırakma ihtimali olan, yoruma açık bazı düzenlemelerin, somut olmayan gerekçelerle gazetecilerin cezalandırılmalarının yolunu açabileceği endişesi taşımaktayız. Umudumuz, bütün milletvekillerine tek tek ulaştırdığımız raporumuzun göz önüne alınarak gerekli değişikliklerin yapılması ve ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin sektörümüze olumlu yansıyacak düzenlemelerle TBMM’den geçmesidir" dedi.