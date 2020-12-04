Gazeteler Cumartesi yayınlanmayacak

İlimizde günlük periyotta yayınlanan Köroğlu, Takip ve Gündem Gazeteleri, BİK Genel Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda Aralık ayı içerisinde hafta sonları yayınlanmama kararı aldı. Sadece Cumartesi günleri çıkmayacak olan gazeteler internet portallarını günlük olarak güncelleyecek. Konuya ilişkin olarak Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran açıklamalarda bulundu.

MÜCBİR SEBEP SAYILACAK

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Duran, “Gazetecilik faaliyetleri için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak. İçişleri Bakanlığı’nın korona virüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirlere göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek. Bu karardan, gazete ve çalışanları da doğal olarak etkilenecek. Gazete çıkaranlar, dağıtanlar ve haber üretenler için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak” ifadelerini kullandı.

GAZETELER MUAF

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran yaptığı açıklamada, “Gazetelerin resmi ilan yayınlama haklarını sürdürebilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları şartlar Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri gazeteler, mevzuat gereği yükümlü oldukları baskı ve satış zorunluluklarını yerine getirme imkanları bulamayacaklar. Bu nedenle, ilgili günler mücbir sebep sayılacak ve yayınlanmaması halinde gazeteler, Yönetmeliğin 27. maddesinin birinci (b), (ç) ve (d) bentlerinden muaf tutulacak” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Duran, Basın İlan Kurumunun Covid-19 salgını sebebiyle gazete ve dergilerin mevzuat gereği yerine getirmek zorunda oldukları; sürekli yayınlanma, asgari fiili satış, gazete teslim yükümlülüğü, asgari kadrodaki gazetecilerin nitelikleri gibi şartları gözetmeden resmi ilan ve reklam yayınlama haklarının devamına karar verildiğini, asgari fiili satış ve kadroda yer alan gazetecilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmasına ilişkin imkanların da 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

Basın İlan Kurumunun pandemi başladığından beri basının yanında olduğunu belirten BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Bu desteklerimizi, pandemi şartlarına uygun olarak devam ettireceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:34