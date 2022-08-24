Gaziantep Basketbol takımının Bolu kampı başladı

Haber: Uğur Balaban

Gaziantep ekibi sıkı hazırlanıyor

ING Basketbol Süper Ligi temsilcimiz Gaziantep Basketbol, yeni sezon hazırlıkları için Bolu’ya gitti ve ilk antrenmanını yaptı. Karataş Spor Salonu’nda 6 günlük hazırlık dönemini tamamlayan Gaziantep Basketbol, Bolu Dağ’ında bulunan bir otelde kampa girdi ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Turnuvalara katılacağız

Oldukça yoğun bir kamp dönemi geçirecek olan kırmızı-siyahlı ekip Bolu'da 2 ayrı kamp geçirecek. Kamp çalışmalarının ardından Gaziantep Basketbol takımı , Eylül ayı içerisinde turnuvalara katılarak lig öncesi prova yapacaklar. Bolu kampında konuşan Baş Antrenör Tutku Açık yaptığı açıklamada, “Başarı için çok çalışmalarının gerektiğini hatırlatarak yeni sezona sorunsuz girmek istediklerini belirterek sözlerini noktaladı.