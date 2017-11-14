Haber: Semih BAYKAL

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanındayenileme çalışması ile Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.ısınma koşusu ile başlayan antrenman, koordinasyon içerikli gol vuruşuna yönelik pas çalışması ile devam etti. Gerçekleştirilenpas çalışmasının ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi. Sabah Antrenmanı, stretching ile sona erdi. Akşam antrenmanında ise, ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve sprint çalışması ile devam etti. Daha sonra, üç grup halinde 7'ye 7 sınırlı alanda oyun oynanırken, geniş alanda taktik antrenmanı ile çalışma sona erdi.