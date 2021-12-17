Gaziantep’ten Bolu’ya Toprak ve Bayrak



Haber: S. Özge Yücel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen "Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri" kapsamında, Gaziantep’ten yola çıkarılan ve 80 İl’e gönderilen Gazi şehrin savunmasında canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anmak amacıyla, ecdadımızın kanlarının bulunduğu toprak ve şanlı Türk Bayrağı Bolu'ya ulaştırıldı.

Gaziantep Atatürk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Özcan ile öğrencisi Cebrail Kellecioğlu, Gaziantep’ten getirdikleri toprak ve şanlı Türk Bayrağımızı Bolu Valisi Ahmet Ümit’e teslim etti.

Gaziantep Atatürk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Özcan’dan ecdadımızın kanlarının bulunduğu toprağı ve 11. sınıf öğrencisi Cebrail Kellecioğlu’ndan şanlı bayrağımızı öperek teslim alan Bolu Valisi Ahmet Ümit, tarihimize sahip çıkmak ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza şehitlik ve gazilik ruhunu aşılamak adına Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliği anlamlı bulduğunu ifade etti.

“MÜCADELE EDEREK DÜŞMANA GEÇİT VERMEMİŞTİR”

Şanlı bir tarihin, yüce bir milletin evlatları olarak, şehitlik ve gazilik ruhumuzdan aldığımız şuurla, vatanımızı, milletimizi ve bağımsızlığımızı yaşatabilmek için günümüze kadar çok büyük mücadeleler verildi. Bizler de her alanda mücadelemizi sürdürerek kıyamete kadar bu ruhu yaşatmak için var gücümüzle çalışmakla mükellefiz. Gaziantep şehrimizde verilen mücadele de bunun en özel örneklerindendir. Her zaman Türk milletinin merhametinden ve imkanlarından faydalanarak kendisine yaşam alanı bulan emperyalistler, topraklarımız üzerindeki emellerine Gaziantep üzerinden de erişmek istese de Aziz milletimiz hiçbir taarruza pabuç bırakmayarak,tüm mevcudiyetiyle mücadele ederek düşmana geçit vermemiştir” ifadelerine yer verdi.

“SEVGİ VE HÜRMETLERİMİ SUNUYORUM”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Binlerce şehidimizin kanlarıyla sulanarak elde edilen ve bizlere miras olarak bırakılan Anadolu coğrafyamızda bu mühim programı gerçekleştirerek bu ruhu yaşama ve yaşatma gayretinizden çok büyük memnuniyet duydum. Bu vesileyle bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Başta Gaziantep Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere Programa emeği geçen Kadim şehrimiz Gaziantepli tüm vatandaşlarımıza selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.