Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da yaşan yaşları 86 ila 88 arasında değişen Kore Gazileri, yine yaşları 64 ila 66 arasında olan Kıbrıs Gazileri ile yaşları 22 ila 30 arasında bulunan terör gazisi olan yaklaşık 45 gazi Afrin’de terör örgütüyle çarpışan kahraman ordumuza destek vermek için Bolu Demokrasi Meydanında bir araya geldi. Duaların okunmasının ardında gazilerim İzzet Baysal Caddesinden yürüyüşü geçerek Askerlik Şubesine kadar geldiler.

Afrin’de, terör örgütleriyle savaşan kahraman Türk ordumuza destek vermek amacıyla askere gitmek istediklerini dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sami Yıldız; “Bilindiği üzere devletimiz bu güne, büyük çalkantılar içinde nice badireler atlatarak gelmiştir. Farklı zamanlarda farklı mihraklar tarafından değişik tuzaklarla aziz milletimizin ayaklarına prangalar vurulmaya çalışılmış ancak; halkımızın feraseti ile bunun da üstesinden gelinmiştir.

Malumunuz üzere ülkemizin bulunduğu Ortadoğu coğrafyası kan seylabına dönmüş, acı ve gözyaşı her gün daha da artmaktadır. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yangın yerinde mazlum halklar için bir huzur vahasına dönmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "YURTTA SULH CİHANDA SULH" ilkesiyle hareket eden devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mağdur ve mazlum halklar için bir umut ve ışık kaynağı olmuştur.

Dün Kore ve Kıbrıs'ta emir komutasında cenk ettiğimiz bu kahraman ordunun evlatları bugün Somali, Kosova, Afganistan, Başika ve Katar'da Türk milletinin adalet ve merhametiyle nasıl bir millet olduğunu gösterirken; bir yandan da Gabar'da, Cudi'de, Dağlıca ve Kandil'de vatanın bağrına hançer dayamaya çalışan bölücü terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Nice yiğitlerimiz bu uğurda ya şehit ya da gazi oldular. Gazilerimize şükranlarımızı sunar şehitlerimize Allahtan rahmet dileriz.Önceden olduğu gibi bu gün de bölücü terör örgütleri bazı emelleri uğruna vatanımıza kastetmeye çalışmaktadır. Ancak; her zamanki gibi Mehmetçiğimiz onları kendi inlerinde kıskıvrak yakalamış, Afrin'de bir yıldırım gibi başlarına inmiştir.

Bolu ilindeki Kore ve Kıbrıs gazileri, terör gazileri ile 15 Temuz gazileri ve şehit aileleri olarak dün olduğu gibi bu gün de ordumuzun ve yiğit Mehmetlerimizin yanındayız. Daha Önceden nasıl ki evlatlarımızı arkada bırakıp azim ve gayret ile düşmana karşı cenk ettiysek; bu gün de ihtiyaç hasıl olduğunda şanlı ordumuz ile omuz omuza vatanımızın bekası için mücadele edecek olmaktan kıvanç duyacağız.Cenab-ı Hak gazalarını mübarek etsin. Süngülerini keskin, bileğini kuvvetli kılsın. Dualarımız her daim yiğitlerimizle olsun. Yüreklerine gam çökmesin. Akılları ulu, kalpleri kavi, yolları aydın, bahtları açık olsun inşallah.Bu sebeple konuşmama son verirken hepinizi en kalbi duygularımla selamlar ve katılımlarınız için teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra bir açıklamada Bolu Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Erol Akbay’da konuşmasında; “Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yapmış olduğuoperasyona destek olmak için buradayız. Ülkemizin huzur ve güvenliği sağlamak ve istikrar için bu harekatı sonuna kadar destekliyoruz. Bizler de zamanında ülkemiz için şehit verdik ve gazi olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu Zeytin Dalı Harekatında biz de varız' diyoruz. Bugün burada Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz ile bir araya gelerek bu kutsal görev için Bolu askerlik şube başkanlığımıza dilekçelerimizi veriyor ve bu kutsal görev için daima hazır olduğumuzu söylüyoruz” diye konuştu

Bolu halkının, şehit ve gazi ailelerin destek verdiği yürüyüş sonrası yaklaşık 35 gazi Bolu Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Abdurrahman Beken’e dilekçelerini verdiler. Gazilerimizle tek tek ilgilenen Şube Başkanı Beken, kendilerinin askere alınmasını isteyen gazilerimizle bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, Muharip Gaziler derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yılmaz, Askerlik Şubesi Başkanı Beken’e bir de Türk Bayrağı hediye etti. Gazilerimiz askere alınmak için verdikleri anlamlı dilekçede de şu görüşlere yer verildi.

BOLU ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA

Kadim tarihimizden beri azim ve kararlılıkla yek vücut olarak cepheden cepheye koşan kahraman ordumuz; bu gün tekrar tarihin sayfasına adını altın harflerle yazdırmak için ayağa kalkmış bulunmaktadır. Yalnız kartalların mekan tutabildiği zirvelerde yıllardır vatan nöbeti tutan Şanlı Mehmetlerimiz ile Kıbrıs ve Kore'de düşmana karşı omuz omuza savaşmış olmaktan bahtiyarız. Dün, Kore ve Kıbrıs cephelerinde Devlet-i Aliye'miz için Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir neferi olarak gaza edip gazilik payesine ulaşmış olmamız hayatımızdaki en büyük övünç kaynağımızdır. Her zaman ve her yerde maddi ve manevi yardımlarımızla şanlı ordumuzun yanındayız. İhtiyaç olduğu takdirde Kore ve Kıbrıs gazileri olarak silahımızı yeniden yastık yapacağımızı gururla belirterek gönüllü askerlik başvurusunda bulunuyoruz.