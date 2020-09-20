Gaziler Günü Seben’de kutlandı

Haber: BMA

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Seben’de tören düzenlendi. İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Fatih Kavak ile idari amirler katıldı. Başkan Fatih Kavak, “Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için hayatını feda eden başta aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmetle anarak, kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutladık. Ardından Merkez Mezarlığındaki Şehit Nevzat Batmaz'in kabrini ziyaret ederek dua ettik” dedi.