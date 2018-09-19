Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimizde 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle, Anıtpark’ta anma töreni düzenlendi. Tören, Bolu Valiliği, Bolu Garnizon Komutanlığı, Bolu Belediyesi ve Bolu Muharip Gaziler Derneği Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Sunumun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğ.G.OğuzTozak, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sami Yıldız ve ilimizde yaşayan gazilerimiz katıldı.

Anma Töreninde konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sami Yıldız, 19 Eylül Gaziler Günü’nün muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirtti. Yıldız, Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı konuşmaya şöyle devam etti: “

“19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının, cesaret ve fedakarlığının En Büyük Gazi M.Kemal Atatürk’ün şahsında taçlandığı bir gündür. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk 'ün komutasındaki kahraman Türk Ordusu, sömürgecilerin maşası olarak Anadolu'yu işgale yeltenen Yunan Ordusu'nu Sakarya Meydan Muharebesi'nde tarihinin en büyük yenilgisini uğratmış ve onu savaş meydanından kaçmaya mecbur bırakmıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi, Türkün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölüm-kalım mücadelesi olmuştur, Bu mücadele kaybedilmiş olsaydı sömürgecilerin Anadolu'yu paylaşım planı olan Sevr gerçekleştirilecek ve böylece Anadolu'da Türk varlığı sona erecekti. M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşları böyle karanlık bir tablo yaşatmadılar, Türk milletini vatansız bırakmadılar. Sakarya Meydan Muharebesi; Anadolu'nun en karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek, bugünün hür ve bağımsız Türk Devleti'nin yolunu açmıştır. Türk ordusu imkansızı başarmıştır.

19 Eylül Gaziler Günü, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin Şeref ve Kahramanlık Günüdür. Kahraman gaziler, "Gaziler Gününüz" kutlu olsun. Sizler, En Büyük Gazi M.Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla taşıdığımız Gazi unvanı, Ata'mızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır.

Asıl Türk milletinin bağrından çıkan, kahraman Türk ordusu dün olduğu gibi yarında vatanımızın, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesidir.

Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin, asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi "ölürsem şehit, kalırsam gazi" deyişinde saklıdır.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, en büyük Gazi M. Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen şehitlerimizi Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak rahmetle anıyor, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyoruz. “