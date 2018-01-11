



Haber : ESRA ÖZTÜRK

Okul pansiyonunda yapılan kahvaltıyla başlayan programa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Emekli Subaylar Derneği Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, gazilerimiz ve öğrenciler katıldı.

TOBB Zübeyde Hanım Kız Meslek Anadolu Lisesi öğrencileri, gazilerimizi her daim yüreğimizde taşıdığımızı ve fedakârlıklarının bilincinde olduklarını yaptıkları programla gösterdiler.

Gaziler askerlik yılları anılarını öğrencilerle paylaştı. Gazilerin konuşmasını heyecanla ve gururla dinleyen öğrenciler sık sık alkış yağmuruna tuttular.

Gaziler; vatanı gururla, canla, başla savundukları dönemleri anlatırken gözleri doldu.





