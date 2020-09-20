Gazilerimiz için Anıt Parkta tören

Haber: BMA

Göynük ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Anıt Parkta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Gazilerimiz, Şehit ve Gazi yakınları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenkler sunuldu. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşu yapıldı ve akabinde İstiklal Marşımız okundu.

Belediye Başkanı Ahmet Çankaya Gaziler Günü mesajında, “Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı için canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.