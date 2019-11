Gazilerimize madalyaları tevcih edildi

Haber: N. Halid Altundal

Kıbrıs Barış Harekatına ilimiz Bolu’dan katılan Gazilerimiz için Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni yapıldı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonunda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Göksel Çaylı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız Kurum Müdürleri, Gaziler, Gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.

YILDIZ: “GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR KIBRIS GAZİLERİYİZ”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız konuştu. Yıldız konuşmasında, “Londra ve Zürih Anlaşmaları gereği garantör devlet olan Türkiye, Kıbrıs’ta barışı tesis etmek, soydaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve Türkiye’ye yönelik olan olası tehdidi bertaraf etmek üzere adaya müdahale kararı almıştır. Türk Ordusu 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs’ta başarılı bir hareket icra ederek Kıbrıslı Türk’ü yok olmaktan kurtarmıştır. Bizler bugün Kıbrıs’ta kazanılan bu büyük zaferde kahraman Türk ordusunun birer neferi olmanın nuru ve gururu içindeyiz. Bizler sadece Kıbrıs için değil, yurdumuzun bölünmez bütünlünü uğruna görevi yerine getirmeye hazır Kıbrıs gazileriyiz” dedi.

KOÇYİĞİT: “KAHRAMANLIK RUHU TÜRK MİLLETİNİN HER FERDİNDE VARDIR”

Yıldız’ın konuşmasının ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ise şunları söyledi: “Milletimizin tarihi büyük zaferlerle doludur. Bu büyük zaferleri şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla kazandık. Kıbrıs Türklerinin uğradığı zulme ve baskıya son vermek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği olup Rum zulmünden, Rum soykırımından kurtulmak için 20 Temmuz 1974 yılında başlatılan barış ve özgürlük hareketidir. Kahramanlık ruhu Türk milletinin her ferdinde vardır. Ve şartlar oluştuğu takdirde her yerde ortaya çıkar.”

ÜMİT: “BU TARİHİ BİZE LÜTFEDEN CENABI HAKKA ŞÜKÜRLER OLSUN”

Koçyiğit’in ardından kürsüye konuşmalarını yapmak üzere Bolu Valisi Ahmet Ümit çıktı. Vali Ümit konuşmasında, “Hepimiz tarihimizin tanıdığı aynı zamanda sahibi aynı zamanda savunucusuyuz. Cenabı Hakka şükürler olsun, kadimden beri gelen ve gözümüzü, yüzümüzü yere eğdirmeyen; geçmişimize baktığımız zaman yüzümüzü kızartmayan bir tarihimiz var. Ve bu tarihi yazan milletimiz var. Bu tarihi bize lütfeden Cenabı Hakk var, Cenabı Hakka şükürler olsun. Tarihin en eski savaş müziklerinden bir tanesi mehterdir. Ve mehteri dinleyip de göğsü kabarmayan insan yoktur. Ne diyor? Her bir sözü ayrı bir kıymet ayrı bir değer ama, ‘tarihin asırlar boyu çınladı serhad, doğudan batıya Yemen Belgrad.’ Üç kıtada, altı yüz yirmi sene, 7 denizde hüküm sürmüş ve insanlığa medeniyet götürmüş bir tarihin, bir kültürün, bir medeniyetin insanlarıyız. Kıbrıs Barış Harekatı diyoruz… Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı savaşmaya gerek kalacak bir yerde olmayacaktı. Çünkü zaten çocukluğumuzda hatırlıyoruz, gazeteler boy boy yazıyordu. Her Allah’ın gününde cinayetler, her gün katliamlar devam ediyordu. Bir gün sabahleyin duyduk ki ‘Ayşe tatile çıkmış.’ O Barış Harekatını düzenleyen zamanın tüm yöneticilerini, genel kurmayını ve o harekata katılan tüm askerlerimizi hürmetle selamlıyorum. Ahirete irtihal edenlere de Cenabı Hakktan gani gani rahmetler diliyorum. Ve bu vesileyle tarihimiz boyunca bugüne kadar gelmiş bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından bir ilkokul öğrencisinin okuduğu İstiklal Marşı salonda bulunan herkesin takdiri ve alkışı ile karşılandı. Programda son olarak ise Kıbrıs Barış Harekatına katılan Gazilerimize protokol üyeleri tarafından madalyaları ve beratları tevcih edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.