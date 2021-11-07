Gazilerimizi unutmaladılar

İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri gazilerimizi unutmadı. Öğrenciler, gazilerimize çeşitli hediyeler verdi.

Gazilerimizi unutmaladılar


Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Bayramıetkinliği  kapsamında, Yaşayan değerlerimiz sloganıyla, İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Bolu Muharip Gazileri Derneğini ziyaret ederek, Kıbrıs ve Kore’de gazi olan üyeleri ziyaret ederek onların anılarını dinlediler.

Okul Müdür Yardımcısı Meryem Çakır ile öğrenciler Hatice Nur Acar, Kaan Ateş, Melih Gümrah, Talha Güden, Emir Altındağ ve Niyazi Arslan, okullarında kendileri tarafından yapılan duvar saati ve ile top arabası hediye ettiler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölcük doldu doldu taştı
Gölcük doldu doldu taştı
  1. Bolu

banner128

banner124