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28 Aralık 2017 Perşembe
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    • Gazipaşa İlkokulundan muhteşem uygulama

    Gazipaşa İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri örnek bir uygulamaya imza atarak gönülleri fethettiler.

    28 Aralık 2017 Perşembe 10:01
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    Gazipaşa İlkokulundan muhteşem uygulama
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    Haber: Semih Baykal

    Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken canlıların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda öğrencilere hayvan sevgisi ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla tüm Türkiye de öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile 27 Aralık 2017 Çarşamba günü “KUŞLARA BİR DAMLA UMUT” sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

    Projeye ilimizden Gazipaşa İlkokulu 12 öğretmen ve 400 öğrencinin kendi elleriyle hazırladıkları 700 adet kuşyemliği ile katıldı. Hazırlanan yemlikler Bolu Belediyesinin desteğiyle Karaçayır Parkı ve Atatürk Orman Parkında bulunan ağaçlara öğrenciler tarafından asıldı.  Asılan yemleri kuşlar afiyetle yerken minik öğrencilerin sevinci ise görülmeye değerdi. Öğretmenleri ile yaptıkları çalışmadan dolayı mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, evlerinde de aileleri ile hayvanlar için kapılarının önüne ve camların önüne yiyecek ve su koyacaklarını ifade ettiler.   

    Anahtar Kelimeler: Gazipaşa, İlkokulu, öğretmenleri, öğrencileri, örnek

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