Haber: Aysun Beykoz

Şırnak Beytüşşebap kırsalında 2012 yılında terör örgütü pkk mensupları ile girdiği çatışmada sol dizinin altından yaralanarak Gazi olan ve geçtiğimiz yıl Bolu Valiliği’nde düzenlenen tören ile Devlet Övünç Madalyası verilen Piyade Komando Uzman Çavuş Özer Bay, geçtiğimiz gün trafikte araç kullandığı sırada yol verme nedeniyle tartıştığı M.K. ve yanındakiler tarafından darp edildi. Tartışma esnasında eşinin saldırganlara gazi olduğunu söylemesine rağmen vurmaya devam ettiklerini ifade eden Gazi Özer Bay, saldırganlardan, “Gaziyse gazi bana ne” diye karşılık aldıklarını söyledi. Olay yerine gelen polisin ayırdığı taraflar karakola götürüldü. Karşılıklı olarak şikayetçi olan taraflar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde memur olarak çalışan Gazi, olay sonrasında hastaneden iş göremez raporu aldığını ve sonuna kadar hakkını arayacağını belirtti.