Haber: Esra Öztürk

TMMOB Gıda Mühendisleri odası tarafından AİBÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan seminere Bolu Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Cem Kösemeci, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Niyazi Kalfa, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Fahri Tetik ile akademisyenler, öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Fahri Tetik; “Tarladan başlayarak, biz her gün değişik değişik denemeler yapıyoruz. Güvenilir, GDO’suz, organik ürün yetiştirme derdindeyiz. Bakanlığımızın ana felsefesi bu. Organik, ilacı az kullanılmış, fazla deforme olmamış, genetiği ile oynanmamış gıdalar yetiştirmek istiyoruz. En son aşama ise gıdaların denetlenmesine geliyor. Bu sene biz 337 tane gıda üretim denetlemesi yaptık. Et tesisleri, fabrikalar, beyaz et sektörü gibi gıdaların üretildiği yerlerin denetlemesini yaptık. ‘Alo 174’ hattımız var. Artık halkımız duyarlı. En ufak içtiği ayranda, meyve suyundan tutuktan da, ekmeğin içinden çıkan değişik maddede bizi arıyorlar. Günde 10-15 tane şikayet geliyor. Bu sayede gıda daha güvenli hale geliyor” dedi. Panelde konuşmaların ardından, ‘Türkiye, Tarım ve Gıda Sektöründe Örgütlenme ve Çözüm Önerileri’, ‘İzlenilebilirlik ve Tüketici Bilgilendirmede Bir Başarı Hikayesi’, ‘Sürdürülebilirlik Modeli’, ‘Organik Yumurta’ konularında sunumlar yapıldı.