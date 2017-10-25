Haber: Semih Baykal

Bolu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Şit, AİBÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ata Topçuoğlu, AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Ural, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, Prof.Dr.Safiye Gürel, Tıbbi Hizmetler Başkanı Taner Laçin, bölümde görevli akademisyenleri ve hemşirelerin katılımıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığınca kurulan Gebe Okulu hizmete açıldı.

“OKULUMUZ ÜCRETSİZ OLUP AYNI ANDA ÇOK SAYIDA ADAY FAYDALANABİLECEK”

Prof. Dr. Topçuoğlu, açılışta, ‘Gebe Okulu’nun dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde rutin olarak uygulanan bir proje olduğunu söyledi. Topçuoğlu; “Bu süre içerisinde gerek anne gerekse de baba adaylarının yaşadığı birçok sorun oluyor. Adayların gebelik sürecini daha iyi tanımaları ve bu süreçte karşılaşacakları değişikliklerin hangisinin normal, hangilerinin normal dışı değişiklikler olduğunu tanımalarını istiyoruz. Bu sürecin sonunda yaşanan doğuma katkılarıyla doğum sonrası aileye yeni katılan birey ya da bireylerle beraber bu sürecin daha bilinçli bir şekilde atlatılması konusunda bir üzerimize düşeni yapmak istedik. Bu projeyi hastanemize ve şehrimize kavuşturmak istedik. Okulumuz ücretsiz olup aynı anda çok sayıda aday faydalanabilecek” dedi.

BOLU HALKINA HAYIRLI OLSUN

Bolu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit ise konuşmasında; “Refika Baysal toplum Sağlığı merkezimizde bizim bir gebe okulumuz bilgilendirme sınıfımız var. Orada arkadaşlarımız emek veriyorlar. Şimdi bu mutlu günde fakültemizin de böyle bir gebe okuluna kavuşması bizleri ziyadesiyle çok mutlu etti. İl Sağlık Müdürümüz Seraceddin Çom’a vekâleten burada bulunmaktayım. Çok onur duyduk çok sevindik. Anneye hizmet, gebeye hizmet yeni nesle doğacak bir bebeğe hizmet takdir edersiniz ki günümüzdeki bence en çok üstünde durulması gereken, hassasiyetle önemsenmesi gereken bir hizmettir. Gebelerimizin özellikle ilk doğum öncesi tedirginlikler yaşayacağını, başına neler geleceğini bilmediği için daha çok korktuğunu biliyoruz. Onları rahatlatmak, psiko-sosyal açıdan desteklemek, vücutlarını terbiye etmek, gebeliğe hazırlamak, doğuma uygun hale getirmek, uygun eksersizleri yaptırmak, psikolojik açıdan rahatlatmak, desteklemek bunu hekimleri ile birlikte onların gözetimi önünde yapılması kadar muazzam güzel bir hizmet olamaz. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bolu halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığınca kurulan ‘Gebe Okulu’nda, anne adaylarını eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla gebe olan ve gebelik öncesi bilgi almak isteyen annelere yönelik eğitimlerin alınabileceği, eğitim süreci boyunca anne ve baba adaylarına gebeliğin normal seyri, gebelikte oluşabilecek anormal durumlar, beslenme, egzersiz, doğum çantasının hazırlığı gibi konular hakkında bilgiler verilecek. Anne ve gebelikle ilgili bilgilendirici yazıların yanı sıra gebe okuluna gelecek anne ve baba adayları için özel eğitim alanı oluşturulan bölümde, plates topları ve yere serilen matlarla oyuncak bebekler yer alıyor. Ayrıca hastane bünyesine yeni kazandırılan MR cihazının da açılışı yapıldı.