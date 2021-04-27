​“Geç kalınmış bir karardı”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı bitimine kadar ‘tam kapanma’ uygulanacağını açıkladı. Yeni açıklanan tam kapanma ile ilgili Bolu halkının düşüncelerini aldık ve bu kararın ne kadar etkili olacağına dair sorularımızı vatandaşlarımıza sorduk. İlimizin en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesinde, sorularımızı yönelttiğimiz vatandaşlar, tam kapanma kararının erken gelmesi gereken bir karar olduğunu dile getirdi. İşte vatandaşlarımızın düşünceleri;

Kararın daha erken gelmesini belirten Erdal Ercan, “Geç kalınmış bir karar olarak düşünüyorum çünkü gevşek bırakıldı. Tabi ölümler çoğaldı. Şimdilik bu karar doğru karar çünkü ölüm çoğaldı. Salgının kontrol altına alınmasında etkili olmuştur ama kimse uymuyor kurallara. Evde sıkıcı bir 3 hafta olacak maç seyredeceğim” dedi.

Sabahattin Armutçu, “Tam kapanma kararı iyi bir şey salgının önlenmesinde etkili olacak inşallah. 3 hafta evde durmak, ben zaten emekliyim çalışmayanlar için bu 3 hafta çok zor olacak” şeklinde konuştu.

Şerafettin Yüceer, “3 hafta milleti eve kapatacaklarına, sokakta gezen pozitif vakaları bulsunlar. Onun önlemini alsınlar. Adamın testi pozitif dolanıyor buralarda o ne olacak? Koronalıları tespit etsinler. Öyle kapamayla falan olmaz, bugün kapa yarın aç, yarın yine yükseldiğinde yine kapat bu sürecek zaten ömür boyu. Şu koronalıları sokakta gezdirmesinler onun önlemini alsınlar. Hani yatıyoruz ya evde 8 gün 10 gün, diyorlar ya geçinceye kadar hap kullandırıyorlar ya, eee şimdi adam hiç gidip test bile yaptırmamış ama korona pozitif, pozitif olduğu belli zaten gitse hemen pozitif diyecekler onları tespit edip onları toplasalar zaten bu duruma çözüm bulmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Aydın Tokgöz, “Bence doğru karar, salgının kontrol altına alınmasında etkisi olur” dedi.

İdris Ertem, “Kalabalığı görüyoruz sokaklarda, kapanma kararı daha önce olması gerekiyordu geç kalan bir karar oldu. Kararın alınması doğrudur. Salgının kontrol altına alınması, biz kurallara uyarsak olacak. Yasak diyoruz parklar dolu, caddenin hali ortada haddinden fazla kalabalık ben bu kararı uygun buluyorum” 3 haftalık kapanma döneminde evde olacak olmalarının sorun olmayacağını ifade eden Ertem devamında, “Zaten biz 65 yaş üstü bizler 1 senedir evdeyiz. Farkındaysanız biz 10’da çıkıp 2’de evde oluyoruz bu bizim için fark etmiyor. Uyulmuyor yasaklara uyulsa bu tam kapanma kararı yerinde bir karar” dedi.

İbrahim Üz, “Tam kapanma olursa iyi olur. Hastalık çoğaldı yazık. Her şeye uyacağız artar bak Bolu’da arttı. Bunların önlemini bizim almamız lazım” dedi.

Osman Karaabalıoğlu, “Gayet güzel bir karar. Her yer kalabalık olursa bu hastalığın elinden kurtulamayız. Herkes çekilecek evine iğneler herkese de vurulacak büyükten küçüğe göre ondan sonra otururlar bir karar verirler. Bizim yapacağımız iş değil ki. Salgının kontrol altına alınmasında bu karar etkili” dedi. Karaabalıoğlu devamında devletin vereceği destek paketi isteklerine karşı şunları dile getirdi, “Hangi birine paket verecek o zaman Türkiye Cumhuriyeti batar. Ekonomi batar. Kemal Kılıçdaroğlu’na kalsa herkese yardım edecek herkese para verecek. Para nereden gelecek? Misal bir baba aylığını alsın hepsini oğluna versin kendi ne yiyecek? Devletin bir bütçesi var emeklisine veriyor ona veriyor buna veriyor. Efendim bankalara bakıyorum eskiden millet bankanın yanından geçemezdi şimdi bakkal dükkânı gibi gir gir al” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 15:19