Ağbal, vergi dairelerinin salı ve çarşamba günleri gece 00.00’a kadar açık olacağını belirterek, "Salı ve çarşamba günü gece saat 24.00’a kadar vergi dairelerimiz açık. Karar aldık. Son günde bir yığılma ve yoğunluk olmasın diye salı ve çarşamba günü tüm vergi dairelerimiz gece 24.00’a, son vatandaşın ödemesini alana kadar açık kalacak ve tahsilatları yapacak. Kamu bankalarımız da 31 Mayıs Çarşamba günü yani son akşam saat 21.00’a kadar açık olacak" şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık Konferans Salonunda 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu ve Mevcut Yapılandırma Kanununa ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ağbal, burada yaptığı konuşmada "Yaklaşık 1 milyon 200 bin vatandaşımız bir şekilde ya peşin ödemesini ya da ilk taksitini ödemeyi aksattı. Onun için kanundan yararlanma haklarını kaybetmişlerdi. Yapmış olduğumuz çalışmaya göre bu çerçevede 27 milyar liralık bir alacak yeniden yapılandırma kapsamı dışında kalmış oldu" ifadelerini kullandı.