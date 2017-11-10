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10 Kasım 2017 Cuma
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    • Gece 22:00’de açıklandı! Sistem yine değişti

    Temel Yeterlilik Testi (TYT) içeriği dün gece saat 22:00'da yapılan açıklamayla değiştirildi. Fen bilimleri testi ile felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri sınava dahil edildi.

    10 Kasım 2017 Cuma 11:15
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    Gece 22:00’de açıklandı! Sistem yine değişti

    Haber: Kasım ŞAHİN

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    Üniversite sınavı sisteminde yapılan değişiklikler devam ediyor. Yeniden düzenlenen üniversiteye giriş sınavı dün gece yapılan açıklamayla yeniden değiştirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumunun  (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi. İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yapılan değiiklikle 120 soruya 135 dakika verildi. Fen bilimleri testi ile felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi testleri yeniden sınava alındı.

    YGS’DEN ÇOK AZ FARKI VAR

    Yeni üniversiteye giriş sisteminde ilk açıklamada birinci oturumda sadece 40 Türkçe, 40 matematik olmak üzere toplam 80 soruya 90 dakika verilmişti. YÖK, 9 kasım gecesindeki açıklamada ise eski YGS sistemini hatırlatan bir düzenleme yaptı. Hem sınavın gününü değiştirdi, hem de yeni testler ekledi. İlk açıklamada 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah saatlerinde TYT, öğleden sonra ise ikinci aşama sınavı yapılacağı paylaşılmıştı. 9 kasım gecesi yapılan açıklamada ise ikinci aşama pazar gününe alındı.İlk açıklanan iki dersten iki teste yedi ders daha eklendi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada “Yükseköğretim Kurulu'nun topluma hizmet temel fonksiyonu göz önünde tutulduğunda paydaşların görüşlerine ve eleştirilerine dikkate alması tabiidir. Bu çerçevede yapılan müzakere ve analizler neticesinde Yükseköğretim Kurulu olarak yeni ölçme ve değerlendirme sistemine “tedrici geçişi” de dikkate alarak öğrencilerimizin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde, TYT'de kısmi değişiklikler yapılmıştır” denildi.

    ÇIKARILAN DİN, FELSEFE VE FEN TESTLERİ YENİDEN SINAVDA

    Temel Yeterlilik Sınavı'nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve tarih) sorusu daha eklendi. Matematik testindeki 40 soruya ek olarak da 20 fen bilimleri sorusu (biyoloji, fizik ve kimya) olmak üzere TYT'de toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı.

    Anahtar Kelimeler: Temel, Yeterlilik, Testi, (TYT), Içeriği

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