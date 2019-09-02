Gece başladı, sabaha kadar sürdü

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Merkez ilçesi Alpagut Mahallesi 284. sokak üzerinde bir evin müştemilatında belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangını farkeden çevredeki ev sahipleri durumu hemen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun uğraşlar verdi. Yangın sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken itfaiye erleri sabah saatlerinde soğutma çalışmaları yaptı. Yangın sonucunda iki kişiye ait samanlık, ahır kuruluk, 200 balya saman, palet yem yanarak kullanılmaz hale geldi.