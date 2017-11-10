banner133

banner101

banner120
10 Kasım 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Gece boyunca Ata’nın başından ayrılmadılar

    Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Bolu Gençlik Kolları Teşkilatı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu (ADT) gece boyunca Anıtpark’taki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin önünde nöbet tuttular.

    10 Kasım 2017 Cuma 11:27
    Bu haber 95 kez okundu
    Gece boyunca Ata’nın başından ayrılmadılar

    Haber: Semih BAYKAL

    CHP Bolu Gençlik Kolları Teşkilatı ve AİBÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu’ndaki gençler 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümünü nedeni ile Anıtpark’taki heykelinde başında gece boyunca nöbet tuttular. Gençlerin tuttuğu nöbete Ankara CHP Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil katıldı. Gençlerin nöbeti sabah saat 09.05’teki anma törenine kadar devam etti.

    “MUSTAFA KEMALLER ASLA YENİLMEYEK VE TÜKENMEYECEK”

    CHP Bolu Gençlik Kolları İl Teşkilat Başkanı Tahsin Mert Karagöz, tuttukları nöbet hakkında basın açıklaması yaparak Mustafa Kemallerin asla yenilmeyip, tükenmeyeceğini söyleyerek; “Bu gece burada gençler olarak Ata’ya saygı, minnet için nöbet tuttuk. Bu geceden başlayarak 10 Kasım sabahı 09.05 saatine kadar meşaleler ile nöbetimize devam edeceğiz. Bu yaptığımız etkinliğe halkımızın müthiş bir teveccühü oldu. Bu akşam şunu görmüş olduk ki bu topraklarda Mustafa Kemaller asla ve asla tükenmeyecek, yenilmeyecek. Öte yandan şunu da gördük ki AK Parti’nin bazı il ve ilçe teşkilatlarında Anıtkabir’e saygı yürüyüşü olacak. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ne kadar çok seviyorsak, onlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü o kadar seviyor. Ben buradan bize katılıp destek veren herkese teşekkür ediyorum.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Parti, (CHP), Bolu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım On Kasım!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Atatürk’ü anlamak
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR NANKÖRLÜK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TOPLUMUN ORTAK DEĞERİ VATANSEVERLİK Mİ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit LEŞ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Şehrin İnfazı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA”N.HAVUTÇA”LI “KONGRE”DEN…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129