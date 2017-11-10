Haber: Semih BAYKAL

CHP Bolu Gençlik Kolları Teşkilatı ve AİBÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu’ndaki gençler 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümünü nedeni ile Anıtpark’taki heykelinde başında gece boyunca nöbet tuttular. Gençlerin tuttuğu nöbete Ankara CHP Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil katıldı. Gençlerin nöbeti sabah saat 09.05’teki anma törenine kadar devam etti.

“MUSTAFA KEMALLER ASLA YENİLMEYEK VE TÜKENMEYECEK”

CHP Bolu Gençlik Kolları İl Teşkilat Başkanı Tahsin Mert Karagöz, tuttukları nöbet hakkında basın açıklaması yaparak Mustafa Kemallerin asla yenilmeyip, tükenmeyeceğini söyleyerek; “Bu gece burada gençler olarak Ata’ya saygı, minnet için nöbet tuttuk. Bu geceden başlayarak 10 Kasım sabahı 09.05 saatine kadar meşaleler ile nöbetimize devam edeceğiz. Bu yaptığımız etkinliğe halkımızın müthiş bir teveccühü oldu. Bu akşam şunu görmüş olduk ki bu topraklarda Mustafa Kemaller asla ve asla tükenmeyecek, yenilmeyecek. Öte yandan şunu da gördük ki AK Parti’nin bazı il ve ilçe teşkilatlarında Anıtkabir’e saygı yürüyüşü olacak. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ne kadar çok seviyorsak, onlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü o kadar seviyor. Ben buradan bize katılıp destek veren herkese teşekkür ediyorum.