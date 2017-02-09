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09 Şubat 2017 Perşembe
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    • Gece eğitimlerine start verildi

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, tarafından organize edilen gece eğitim Şubat ayağı başladı. Eğitime, İl Müdürü İsmail Taş'ta katıldı.

    09 Şubat 2017 Perşembe 14:50
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    Gece eğitimlerine start verildi
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    Basın Bülteni

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Gece Eğitimlerinin 2017 ayağı Şubat Ayı itibari ile start alırken, Bahçeköy’de gerçekleşen  eğitime;Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş, İl Müdür Yardımcısı Nuri Erikli, Bolu Ovası Sulama Birlik Başkanı Sabahattin Altunel, Ziraat Odası Yetkilileri,İl Müdürlüğü teknik personelleri ve 32 üretici katılım gösterdi.

    İl Müdürü TAŞ konuşmasında  eğitimlerin üreticilere hizmet getirmekle düzenlendiğini belirterek "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın insan odaklı olarak yürütmüş olduğu politikalar ile özellikle kırsalda yer alan kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık gözetilerek eğitimler yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Genç Çiftçi Hibe Destekleri Projesi ve Kırsal Kalkınma Yatırım Projeleri Devletimizin köydeki vatandaşlarımızın köyünde kalarak ekmeğini toprağından kazanması, çocuklarını okula rahat göndermesi, sağlık kontrollerini yerinde yaptırması imkanlarını sunarak aynı zamanda vatandaşlarımıza yerinde artı kazanç getirecek fırsatlar sunmaktadır. Bakanlığımızın bu hibe projeleriyle de çiftçilerimize destekte bulunarak ‘Köylü MilletinEfendisidir’ vecizesiyle sizlere hizmet getirme amaçlanmıştır.Bizler sizler için varız, insan odaklı çalışma prensibi bizim için esastır. Bu hareketle gerçekleştirilen gece eğitimleri ile hizmet vatandaşın üreticinin ayağına kadar gitmektedir. Belki İl Müdürlüğümüzün yolunu dahi bilmeyen, ya da bildiği halde ön yargı ile hareket eden vatandaşlarımız kurumumuzun sıcak yüzü ile tanışma fırsatı bulmaktadır. Bu hepimizin başarısıdır. Dolayısıyla siz değerli üreticilerimize teşekkürlerimi sunuyor ve ayağınıza kadar gelen bu hizmetten olabildiğince faydalanmanızı diliyorum" dedi.

     Eğitimde Sulama Birliği Başkanı Altunel 2016 yılında sulanan arazilerde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler vererek aynı zamanda yaşanan sıkıntılara da değinerek çiftçilerle sorunların çözümüne yönelik karşılıklı alışverişlerde bulundu. Ardından İl Müdür Yardımcısı Erikli tarımsal desteklemelerle ilgili mazot ve gübre desteği, fark ödemesi destekleri, yem bitkileri destekleri, kırsal kalkınma desteklerinden genç çiftçi hibe desteklemelerihakkında sunum ve açıklamalarda bulundu. Ayrıca Veteriner Hekim Vehbi Kayhan hayvansal desteklemelerle ilgili buzağı/malak desteği, çiğ süt desteği, besicilik desteği, koyun-keçi hayvan desteği, arıcılık desteği konuları hakkında açıklamalarda bulunarak bu desteklerden faydalanabilmek için üreticilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

    Köy halkının büyük ilgi gösterdiği 2017 Yılı Gece Eğitimi Programı Şubat-Mart-Nisan ayları içerisinde merkezi konumdaki 56 köyde, haftada 2 gün 3’er köy şeklinde devam edecek. 

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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