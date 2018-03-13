banner133

banner130

banner101

13 Mart 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Gece Gündüz Çalıştık, Çalışmaya Da Devam Edeceğiz”

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolu İl Kongresi'ne katıldığı coşkulu mitingde partililere ve Bolululara seslendi.

    13 Mart 2018 Salı 10:49
    Bu haber 36 kez okundu
    “Gece Gündüz Çalıştık, Çalışmaya Da Devam Edeceğiz”
    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılıyla gerçekleşen AK Parti Bolu İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Medine ve Kudüs müdafaalarında, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta bayrağımızı dalgalandıran kahramanlarımız, bugünde Zeytin Dalı harekatı ile Afrin'de ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor" dedi. Milletvekili Ercoşkun, partisinin teşkilatlarında görev alan, sorumluluk üstlenen geçmişteki ve bugünkü isimlere vefa teşekkürünü dile getirerek, "Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Bolu teşkilatlarımızda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Kongremizin Bolumuz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu. Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında, İstiklal Marşı'nın şairi Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da ölüm yıldönümünde şu unutulmaz dizeleriyle andı: "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor, Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber."

    "BAYRAĞIMIZ GURURLA DALGALANIYOR"

    Milletvekili Ercoşkun, Kapalı Spor Salonu'nda alkış alan bu dizelerin ardından Türk Milleti'nin ve Mehmetçiğin ortaya koyduğu kahramanlık mücadelelerine değinerek, şöyle konuştu: "Rabbim bu ülkenin ve milletin, huzuru, güvenliği ve geleceği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Her şehidimiz ve gazimiz bu toprakların vatanımız olduğunu tekrar tekrar tescil eden birer mühürdür. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Medine ve Kudüs müdafalarında, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta terörle mücadelede destanı yazdığımız nice yerlerde, 15 Temmuz gecesi tüm yurtta bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estirmiştik. Şimdi de kahraman askerlerimiz önce Fırat Kalkanı operasyonunda şu anda ise Zeytin Dalı operasyonunda Afrin'de ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor."

    MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN, O GECE GAZİ MECLİS'TE YAŞADIKLARINI ANLATTI

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "7 düvele karşı bir mücadeleyi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam ettiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Ankara’da bulunduğum için önce Ak Parti'mizin Genel Merkezine gitmiştim. Vatandaşlarımızın, akın akın ülkesine, bayrağına, liderine sahip çıkmak için Genel Merkeze ve Külliye'ye geldiğini görünce, milli iradenin en yüksek temsil makamı olan TBMM’ye gitmeye karar verdim. Gece saat 11 civarında Meclis'teydim. O anda oraya intikal edebilen milletvekillerimiz ile birlikte Meclis'i olağan üstü toplantı kararı ile açtık ve ülkemizin FETÖ’cü hainler eliyle parçalanma teşebbüsüne karşı duruşumuzu, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyaya haykırdık. O gece savaşta bile yaşanmayacak hainlikler, ihanetler yaşandı. Külliye'nin önünde 29, Meclis'in, Genelkurmay'ın önünde 35 vatandaşımız şehit oldu. Tanklar Meclis'e girmeye çalıştı, 2 sefer helikopterlerle indirme yapmaya kalkıştılar ve hatta Meclis bombalandı. Meclis'i ziyaret eden arkadaşlarımız gördü. Atılan bomba 20 metre ötemize düştü, aramızda sadece 1 duvar vardı. Allah’ın izniyle hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir gücün karşısında asla eğilmeyiz!

    "FİTNE VE FESADA MÜSAADE ETMEYECEK, BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ VE KARDEŞLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

    Ben Bolumuzun da aynı idrak ve şuur içerisinde olduğuna inanıyorum ve yolumuza öyle devam edeceğiz, bundan asla taviz vermeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Fitne ve fesatın aramıza girmesine müsaade etmeden kendi işimize bakacağız, kendi işimize odaklanacağız. 15 yıldır bunu yaptık, bundan sonra da aynen devam edeceğiz.Kıymetli dava arkadaşlarım, Cenabı Hakk'a şükürler olsun ki, sizler bizleri hiçbir zaman utandırmadınız. 2002’den bu yana tüm seçimleri oylarımızı arttırarak geçtik. Bu durum aslında hayallerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştığımızı ve Bolu halkının da bu çalışmanın en büyük şahidi olduğunu ortaya koyuyor. Sizler olmasaydınız ve sizlerin desteği olmasaydı bunları başaramaz, gerçekleştiremezdik. Allah sizlerden razı olsun. Değerli dava dostları, bugüne kadar teşkilatlarda görev alan tüm kardeşlerime, emekleri, gayretleri ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da göreve gelecek arkadaşlarımıza da muvaffakiyetler temenni ediyorum."

    BOLULULARA TEŞEKKÜR ETTİ   

    Son olarak Ercoşkun kongreye katılan herkese teşekkür ederek; "AK Parti'mizin kurucu Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hafta sonu Bolu'da coşkuyla ve gururla ağırladık. Bolulu hemşerilerimin özlem gidermek üzere, ellerinde Türk bayraklarıyla adeta akın ettikleri kongre mitingimizde yüreği vatan sevdasıyla yanıp tutuşan gönülleri görmek bizleri onurlandırdı. Alnımız ak başımız dik bir şekilde, milletimizle hemhal bir şekilde sürdürdüğümüz bu kutlu yürüyüşümüzün bu anlamlı gününde yer alan, ellerinde Türk bayraklarıyla bir ve beraber olduğumuzu bizlere hissettiren, Afrin'de teröre karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize desteğini haykıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, birliğimizin, beraberliğimizin ve dirliğimizin ebediyen devamını Cenab-ı Hakk'tan duayla diliyorum.”

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllar Sonra
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Sözde “İlahiyatçılara Tüm“ÜNİVERSİTE” lerimizden de Okkalı “Cevaplar” Bekliiyoruz…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADINLARIMIZ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Müzesi “
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HANIMLAR, HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADINLARA ÖZEL
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY İzzet Baysal’ın Kabri Başında Sevgi Hâlesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124