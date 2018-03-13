Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılıyla gerçekleşen AK Parti Bolu İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Medine ve Kudüs müdafaalarında, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta bayrağımızı dalgalandıran kahramanlarımız, bugünde Zeytin Dalı harekatı ile Afrin'de ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor" dedi. Milletvekili Ercoşkun, partisinin teşkilatlarında görev alan, sorumluluk üstlenen geçmişteki ve bugünkü isimlere vefa teşekkürünü dile getirerek, "Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Bolu teşkilatlarımızda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Kongremizin Bolumuz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu. Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında, İstiklal Marşı'nın şairi Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da ölüm yıldönümünde şu unutulmaz dizeleriyle andı: "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor, Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber."

"BAYRAĞIMIZ GURURLA DALGALANIYOR"

Milletvekili Ercoşkun, Kapalı Spor Salonu'nda alkış alan bu dizelerin ardından Türk Milleti'nin ve Mehmetçiğin ortaya koyduğu kahramanlık mücadelelerine değinerek, şöyle konuştu: "Rabbim bu ülkenin ve milletin, huzuru, güvenliği ve geleceği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Her şehidimiz ve gazimiz bu toprakların vatanımız olduğunu tekrar tekrar tescil eden birer mühürdür. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Medine ve Kudüs müdafalarında, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta terörle mücadelede destanı yazdığımız nice yerlerde, 15 Temmuz gecesi tüm yurtta bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estirmiştik. Şimdi de kahraman askerlerimiz önce Fırat Kalkanı operasyonunda şu anda ise Zeytin Dalı operasyonunda Afrin'de ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor."

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN, O GECE GAZİ MECLİS'TE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "7 düvele karşı bir mücadeleyi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam ettiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Ankara’da bulunduğum için önce Ak Parti'mizin Genel Merkezine gitmiştim. Vatandaşlarımızın, akın akın ülkesine, bayrağına, liderine sahip çıkmak için Genel Merkeze ve Külliye'ye geldiğini görünce, milli iradenin en yüksek temsil makamı olan TBMM’ye gitmeye karar verdim. Gece saat 11 civarında Meclis'teydim. O anda oraya intikal edebilen milletvekillerimiz ile birlikte Meclis'i olağan üstü toplantı kararı ile açtık ve ülkemizin FETÖ’cü hainler eliyle parçalanma teşebbüsüne karşı duruşumuzu, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyaya haykırdık. O gece savaşta bile yaşanmayacak hainlikler, ihanetler yaşandı. Külliye'nin önünde 29, Meclis'in, Genelkurmay'ın önünde 35 vatandaşımız şehit oldu. Tanklar Meclis'e girmeye çalıştı, 2 sefer helikopterlerle indirme yapmaya kalkıştılar ve hatta Meclis bombalandı. Meclis'i ziyaret eden arkadaşlarımız gördü. Atılan bomba 20 metre ötemize düştü, aramızda sadece 1 duvar vardı. Allah’ın izniyle hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir gücün karşısında asla eğilmeyiz!

"FİTNE VE FESADA MÜSAADE ETMEYECEK, BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ VE KARDEŞLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Ben Bolumuzun da aynı idrak ve şuur içerisinde olduğuna inanıyorum ve yolumuza öyle devam edeceğiz, bundan asla taviz vermeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Fitne ve fesatın aramıza girmesine müsaade etmeden kendi işimize bakacağız, kendi işimize odaklanacağız. 15 yıldır bunu yaptık, bundan sonra da aynen devam edeceğiz.Kıymetli dava arkadaşlarım, Cenabı Hakk'a şükürler olsun ki, sizler bizleri hiçbir zaman utandırmadınız. 2002’den bu yana tüm seçimleri oylarımızı arttırarak geçtik. Bu durum aslında hayallerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştığımızı ve Bolu halkının da bu çalışmanın en büyük şahidi olduğunu ortaya koyuyor. Sizler olmasaydınız ve sizlerin desteği olmasaydı bunları başaramaz, gerçekleştiremezdik. Allah sizlerden razı olsun. Değerli dava dostları, bugüne kadar teşkilatlarda görev alan tüm kardeşlerime, emekleri, gayretleri ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da göreve gelecek arkadaşlarımıza da muvaffakiyetler temenni ediyorum."

BOLULULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Son olarak Ercoşkun kongreye katılan herkese teşekkür ederek; "AK Parti'mizin kurucu Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hafta sonu Bolu'da coşkuyla ve gururla ağırladık. Bolulu hemşerilerimin özlem gidermek üzere, ellerinde Türk bayraklarıyla adeta akın ettikleri kongre mitingimizde yüreği vatan sevdasıyla yanıp tutuşan gönülleri görmek bizleri onurlandırdı. Alnımız ak başımız dik bir şekilde, milletimizle hemhal bir şekilde sürdürdüğümüz bu kutlu yürüyüşümüzün bu anlamlı gününde yer alan, ellerinde Türk bayraklarıyla bir ve beraber olduğumuzu bizlere hissettiren, Afrin'de teröre karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize desteğini haykıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, birliğimizin, beraberliğimizin ve dirliğimizin ebediyen devamını Cenab-ı Hakk'tan duayla diliyorum.”

