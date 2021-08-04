Gece gündüz Denetleniyor

Bolu'da gözetleme kulelerinde görevli personel, orman yangınlarını önlemek amacıyla 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Gece gündüz Denetleniyor

Haber: Yasin Bilgi

Bolu'da da ormanlar il genelinde bulunan 13 gözetleme kulesinden gece gündüz denetleniyor. Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, AA muhabirine, gözetleme kulelerinde görevli personelin çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü söyledi. Bıyıklı, ekiplerin orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olduğunu anlatarak en küçük emareyi değerlendirdiklerini kaydetti. Vatandaşlardan ormanlık alanda görülen duman ve yangınlar ile ormana giriş yapan yabancı kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları isteyen Bıyıklı, Bolu Valiliğince anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü ve dalların yakılmasının yasaklandığı hatırlatarak vatandaşlara bu konuda duyarlılık çağrısında bulundu.

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