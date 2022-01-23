Gece gündüz görev başındalar

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık bir haftadır ülke genelinde ve ilimizde son yılların en şiddetli kar yağışına maraz kalmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve TEM otobanının açık tutulması için canla başla görevlerini sürdürüyorlar.

Trafik ekiplerine moral vermek ve işlerin en iyi şekilde işleyişini sağlamak amacıyla Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, gece gündüz demeden, trafik ekiplerinin hep yayında oldu.

Emniyet Müdürü Aksoy, “Yollar bize memleket, hava soğuk ama içimiz sıcak, yüzümüz gülüyor, 7/24 görev başındayız. Evlatlarda yılgınlık, yorgunluk, şikayet yok. Aile terbiyesi ve vatan sevgisi kanlarına işlemiş.

Gündüz, gece lastik kontrolü! Biz sizi önemsiyoruz lütfen siz de hem kendi canınızı, hem de başkalarının canını önemseyin! Trafik ekiplerini cani gönülden kutluyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ve bir an önce sürücülerin, yolcuların sıcak yuvalarına ulaşması için görevlerinin başındalar. Ayrıca, yolda kalan ve zincir takamayan vatandaşlara da trafik ekiplerimiz yardımcı olmaktalar” dedi.