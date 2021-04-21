Gece gündüz mesai

Haber: Ceylan Beykoz

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon kişi, bin 714 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanının azim ve gayretleriyle enerji hizmeti alıyor. Gece gündüz demeden her an sahada bulunan ekipler, yorulmak bilmeden dört kentin enerji ihtiyacını karşılıyor. En kötü hava şartlarında bile elektrik hizmetinin kesintiye uğramaması adına var güçleriyle sahada bulunan SEDAŞ çalışanları, iş güvenliği önlemlerini de eksiksizce uygulayarak olumsuz olayların yaşanmasının önüne geçiyor.

‘SENTİNEL’ PROJESİ

SEDAŞ ekipleri, sahadaki çalışmalarında ileri teknolojik uygulamalarla donatılmış ekipmanlardan yararlanıyor. Bu yıl hayata geçirilen ‘Sentinel’ isimli projeyle saha faaliyetlerinde dijital alt yapı güçlendirilerek üst düzey tasarruf ve verimlilik hedefleniyor. Proje kapsamında başlayan online takip, mobil harita, rota optimizasyonu ve doküman yönetimi gibi uygulamalar ile SEDAŞ ekiplerinin sahadaki performans çıtası her geçen gün yükseliyor.