Gece gündüz uygulama

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik ekipleri ilimizin ana arterleri üzerinde gece gündüz demeden denetimlerini, uygulamalarını ve tespitlerini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan denetimlerde 8 Araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 3 Araca cam filmi kullanmaktan , 2 Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 Araç sürücüsüne teknik özellikleri uygunsuz vaziyette araç kullanmaktan, 2 İki araç sürücüsüne cep telefonu ile konuşmaktan ve Diğer muhtelif maddelerden toplamda 5 bin 755 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezinde, D-100 karayolu ve şehrin ana arterleri üzerinde hem dronla hem de kamera ile uygulamaların süreceğini, kurallara uymayan sürücülere ise gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı söylediler. Yetkililer, amaçlarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaların yapıldığını da ifade ettiler.