Haber: Semih BAYKAL

Olay, gece 00.55 sıralarında ilimiz Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerin de yer alan bir evin mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa süre içerisinde mutfaktan gelen yoğun dumanı fark eden ev sahipleri olayı 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Gerede Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Yangının elektrik kontağı yüzünden çıktığı tahmin edilirken, meydana gelen olayda yaralanan ve cay kaybı yaşayan olmadı.