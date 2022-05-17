Gece saatlerinde 2 kere sallandık

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Bolu’nun merkez köylerinden Kızılağıl Köyü merkezli, 2 küçük deprem oldu. Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, gece saat 02.08 sıralarında 9.4 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde küçük sarsıntı gerçekleşti. Aradan 1 buçuk saat geçtikten sonra saat 03.40 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. 2.2 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.

Geçtiğimiz Nisan ayının son 1 haftasında da Bolu’da 14 küçük deprem meydana gelmişti.