Gece saatlerinde ahşap evin mutfağı yandı

Haber: C. Kutay Aykan

Dörtdivan İlçesi merkeze bağlı Kargıbayramlar Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde gece saat 3 sıralarında buzdolabından çıkan alevler Fatma Doğangün’e 2 katlı ahşap evin mutfağını sardı.Deepfreezedolap’tan çıkan alevler kısa sürede mutfağın bir kısmını etkisi altına aldı. Dumanları fark eden ev sahibi Fatma Doğangün itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Dörtdivan Belediyesi İtfaiyesi Amirliği ekipleri alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Fatma Doğangün’ün mutfağında ufak çaplı hasar oluştu.