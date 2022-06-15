Gece saatlerinde deprem!

Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı verilere göre gece saatlerinde Mengen ilçemizde Kayabaşı Köyü merkezli deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 1.8 olarak ölçülürken, derinliği 7,2 km olarak açıklandı. Deprem vatandaşlar tarafından hissedilirken, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmedi.