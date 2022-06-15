Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı verilere göre gece saatlerinde Mengen ilçemizde Kayabaşı Köyü merkezli deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 1.8 olarak ölçülürken, derinliği 7,2 km olarak açıklandı. Deprem vatandaşlar tarafından hissedilirken, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmedi.
Gece saatlerinde deprem!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre yerin 7,2 km derinliğinde gece saat 01.07’de Bolu merkez üssü Mengen ilçemiz olan 1.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
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