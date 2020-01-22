Gece saatlerinde donduran soğuklar

Haber: N. Halid Altundal

Soğuk havaların etkisi altındaki ilimiz Bolu, Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde etkisini hissettiren sıfırın altındaki sıcaklıklar dolayısıyla adeta donuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Bolu’da son 5 gün içerisinde sıcaklıklar gece saatlerinde yer yer -23 dereceye kadar düşerken, son birkaç gündür ise -10’lara kadar çıkmış durumda.

Meteorolojiye göre 16 Ocak gecesi ilimizde en düşük sıcaklık -23.5 derece ile Gerede ilçesi Samat köyünde, -19,2 derece ile Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde ölçüldü. Ayrıca 17 Ocak gecesi ölçülen en düşük sıcaklık yine Gerede ilçesi Samat köyünde -15,8, Kartalkaya’da ise -12,3 derece olarak belirlendi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde en düşük sıcaklık 18 Ocak gecesi Gerede ilçesi Samat köyünde -17,6, Kartalkaya’da -13,6, Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde -13,5 derece; 19 Ocak gecesi Kartalkaya’da -10,7, Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde -10,5, Gerede ilçesi Samat köyünde -10,4 derece; 20 Ocak gecesi ise Kartalkaya’da -11,5 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan Meteoroloji hava tahminlerine göre ilimizde önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların Perşembe-Cuma günü en düşük -6, en yüksek 1 dereceye kadar; Cumartesi-Pazar günü ise en düşük -7, en yüksek 7 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.