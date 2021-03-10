Gece vakti 2 deprem

Haber: G. Deniz Bakır

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilimiz Bolu’da gece saatlerinde iki deprem meydana geldi. İlk deprem 9 Mart’ta saat 23.47’de Merkez ilçeye bağlı Tetemeçele köyünde yerin 6.4 kilometre derinliğinde 2.3 büyüklüğünde oldu. Diğer deprem ise sabaha karşı saat 04.54’te Merkez ilçeye bağlı Elmalık köyünde yerin 3.9 kilometre derinliğinde 1.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremleri hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşasa da herhangi bir olumsuz durum oluşmadı.

Öte yandan Tetemeçele köyündeki deprem Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) verilerine göre yerin 7.36 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde; Elmalık’taki deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde 1.3 büyüklüğünde oluştu.