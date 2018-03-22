HABER:Ceylan Beykoz

Eğitimde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Birlikte Üretim Projesi’ni anlatmak üzere Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen, Örencik Tarım Kredi Kooperatifi Şube Müdürü Hayri Ceylan, Proje Koordinatörü Nuri Erikli, İl Müdürlüğünde projeden sorumlu veteriner hekim ve ziraat mühendisleri de hazır bulundu. Gece eğitiminin ana konusunu “Her İlde Örnek Köy (Birlikte Üretim)”projesi oluşturdu. Proje kapsamına alınan Çamyayla Köyü’nün projeden yararlanabilmesi için, gerekli altyapının oluşturulması amaçlanan toplantıda; projenin hedefleri, üreticilere faydaları ve çiftçiden beklenenler masaya yatırıldı.

“Her İlde Örnek Köy Projesi” hakkında açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat; “Bir Köy Bir İşletme olacak şekilde tüm köy beraber üretim yapacak. Tarım kredi kooperatifi ürünler için girdileri temin edecek olup çıktılar için alım garantisi verecek kısacası sözleşmeli tarım yapılacak. Çamyayla Köyü’nde tamamı kadınlardan oluşan bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile köyün tamamına hitabeden ikinci bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olması bu köyün birlikte üretim yapma anlayışına yatkın olduğunun bir göstergesidir. Bu projenin Çamyayla Köyü’nde başarılı bir şekilde hayat bulacağına inanıyorum” dedi.

Eğitimde alanlarında uzman teknik personel tarafından hayvancılık ve tarımsal destekleme konuları, bu desteklerden faydalanabilmek için üreticinin dikkat etmesi gereken hususlar katılımcılara anlatıldı. 2018’in temasına uygun olarak buzağı ölümleriyle mücadeleye dikkat çekildi. Buzağı ölümlerinin önlenmesi adına yapılması ve yapılmaması gereken konular hakkında üreticilerimiz Veteriner Hekimler tarafından bilgilendirildi. Çiftçilerle karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak sohbet havasında geçen gece eğitimi sorulara verilen cevapların ardından iyi dilek, temenni ve hatıra fotoğraflarıyla son buldu.