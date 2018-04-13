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13 Nisan 2018 Cuma
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    • Gece yarısı ağaç katliamı

    Bolu Belediyesi Kalıcı Konutlar Hastane Bulvarı üzerinde gece yarısı yaptığı gizli bir operasyonla çeyrek asırlık onlarca çam ağacını keserek adeta katliam yaptı. Bu çam ağacı katliamına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

    13 Nisan 2018 Cuma 10:09
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    Gece yarısı ağaç katliamı
    Foto galeriye git HABER: KASIM ŞAHİN

    Bolu Belediyesi yol genişletme ve orta refüj yapma çalışmaları nedeniyle ağaç katliamı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da özellikle gece saat 03.00 ile 05.00 arasında ağaç katliamına imza atan Bolu Belediyesi bu kez de Kalıcı Konutlar mevkiindeki orta refüj çalışmasında 30 ila 40 yıllık çam ağaçlarını yine saat gece operasyonu ile kesti. Kesilen ağaçlar vakit kaybedilmeden gece yarısı kamyonlara yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı. Vatandaşların bu olayı görmemesi için titizlikle çalışan belediye ekipleri ağaç köklerinin üzerini de toprakla örttü. Bölgede oturan vatandaşların olayı haber merkezimizi arayarak duyurmasının ardından kesilen ağaçların bulunduğu bölgeye giden haber ekibimiz yapılan katliamı görüntüledi.

    Bölgede oturan vatandaşlar, “Yıllardır burada oturan insanlarız. Böyle bir katliam ve yeşilin yok edilmesine şahit olmadık. Böyle bir belediyecilik olmaz. Orta refüjde bulunan ve yola zararı olmayan onca ağacı kesmek ne demek. Birde utanmadan kestikleri çam ağaçların köklerini toprakla kapatarak halktan saklamaya çalışıyorlar. Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Onların ciğerlerini kessek olur mu?” diyerek tepki gösterdiler. 

    Ortalama 30 ila 50 santimetre kuturunda bulunan ve 30 - 40 yıllık olduğu tahmin edilen ağaçlardan kaç tane kesildiği ve bu ağaç katliamından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın haberinin olup olmadığı merak konusu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Kalıcı, Konutlar, Hastane

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