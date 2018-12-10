Haber: C.Kutay Aykan

Bolu ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri tarafından kaçak avcıların kol gezdiği iki il arasında bulunan Abant bölgesindeki yaylalarda gece ve sabah saatlerinde av koruma kontrol faaliyeti yapıldı. Bolu ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ortak av koruma ve kontrol faaliyetleri düzenledi. Kaçak şekilde avlanan şahıslara yönelik yapılan kontrol faaliyetlerinde ekipler, Bolu’nun turizm merkezlerinden olan Abant bölgesinde bulunan ve iki il arasında olan yaylalarda hafta sonu gece ve gündüz saatlerinde kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen bazı şahıslara cezai işlem uygulanırken, kaçak avcılıkta kullanılan ve izin belgesi bulunmayan av gereçlerine de el koyuldu.

Ekipler yaylalarda kaçak şekilde avlanan şahıslara karşı mücadelenin devam edeceğini belirten yetkililer, “soğuk kış günlerinde besin bulmaya çalışan yaban hayvanlarını avlamak için yaylaları mesken olarak kullanan kaçak avcılarla mücadeleye devam edilecektir” dediler.