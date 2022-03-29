Gece yarısı görünmez kaza



Haber: Okay Özcan

Önceki gece saat 01.00 sularında meydana gelen kazada yerel bir döner firmasına ait paket servis elemanı yaralandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binasının önünde meydana gelen kazada 14 ABA 937 plakalı araç ile döner firmasına ait paket servis elemanı Nurullah Orhan’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası yere savrulan paket servis elemanı uzun süre yerden kalkamayınca olay yerine 112 acil ambulansı çağırıldı. Kaza sonrası şube müdürlüğünde bulunan nöbetçi çevik kuvvet personeli kaza mahalline akın etti. Yaralıya yardımcı olan çevik kuvvet polisleri yolu trafiğe açtı. Kaza mahalline gelen ambulans ise yaralı Nurullah Orhan’a ilk müdahalesini yaparak Köroğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Ünitesine kaldırdı.

Yaralı Nurullah Orhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.