Haber; Esra Öztürk

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 23 Nisan tarihine geçiş ile birlikte genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların havanın soğumayla birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı açıklandı. Kar yağışının Bolu Başta olmak üzere Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği söylenirken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

İlimizde kar yağışının gece yarısı sıralarında başlayacağı ve aralıklarla yarın akşamüstüne kadar süreceği öngörülürken, zirai don konusunda da ayrı bir uyarı yayımlandı.