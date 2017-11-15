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15 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Gece yarısı ortalık karıştı

    Bolu’da, gece yarısı iki grup arasında meydana gelen kavgada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde şahıslardan birinin üzerinden düşen bıçak bulundu.

    15 Kasım 2017 Çarşamba 06:58
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    Gece yarısı ortalık karıştı

    Haber: Semih BAYKAL

    Olay, saat 00.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Stadyum Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanmak üzere olan S.O. isimli şahısla, karısı A.O.’nun kardeşi Ş.M. evinin önünde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada, Ş.M.’nin dövdüğü S.O. kanlar içinde yerde kaldı.

    Kavgayı gören, A.O.’nun ailesinin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde bulunan S.O., yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servis’ine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede kavga sırasında şahısların birisinin üzerinden düşen bıçak bulundu. Bıçağın kullanılmamış olması faciayı önledi.

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