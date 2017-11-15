Haber: Semih BAYKAL

Olay, saat 00.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Stadyum Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanmak üzere olan S.O. isimli şahısla, karısı A.O.’nun kardeşi Ş.M. evinin önünde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada, Ş.M.’nin dövdüğü S.O. kanlar içinde yerde kaldı.

Kavgayı gören, A.O.’nun ailesinin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde bulunan S.O., yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servis’ine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede kavga sırasında şahısların birisinin üzerinden düşen bıçak bulundu. Bıçağın kullanılmamış olması faciayı önledi.