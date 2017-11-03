Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da ATM soyguncuları ile polis arasında saat 24.00 ila 02.00 arasında büyük bir kovalamaca yaşandı. 3 soyguncu levye ile öğrencilerin halk otobüslerine binmek için para karşılığı kartlarına dolum yaptığı ATM açılarak içerisindeki paralar soyuldu.

Olayın ihbarını alan çok sayıda asayiş ve trafik ekibi olay yerine geldiğinde soyguncular, geldikleri araçla kaçtı. Plaka ve araç modelini tespit eden polis ile soyguncular arasında büyük bir kovalamaca başladı. ATM’nin soyulduğunu haber alan Belediye yetkilileri olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

Kaçan soyguncular TEM’de bir tesislerin içerisinde yol kesme ve sıkıştırma yöntemiyle 3 soyguncu kaçtıkları araçla birlikte ele geçirildiler. ATM’den soyulan paralarda araç içerisinde bulundu. 3 zanlı sorgulanmak üzere Asayiş Şubesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.