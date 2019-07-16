Gece yarısına kadar sürdü

Haber: C. Kutay Aykan

Ömer Halisdemir’in şehit oluşunu anlatan "30 Kurşun" şiirinin okunmasının ardından konuşma yapan protokol üyeleri, Türkiye’nin tarihinde çok sayıda darbe ile karşı karşıya geldiğini söyledi. 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekranlardan izleyen vatandaşlar gece yarısı okunan selalara kadar dolu dolu bir etkinlik yaşadılar. Etkinliğe AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlimizde bir başka 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı da Seben Belediyesi çok amaçlı salonda ilçe halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz için tek yürek olan kıymetli Sebenliler Teşekkürler. 15 Temmuz 2016…Asker görünümlü vatan hainlerinin aziz milletimiz üzerine genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk demeden tankları sürüp tüfekleri doğrulttuğu karanlık gecenin üzerinden 3 yıl geçti. O gün millet olarak milli birlik ve beraberlik içinde bütün dünyaya ve Türkiye düşmanı olan dış güçlerin kuklalarına, FETÖ’ye ‘Biz Türk milletiyiz. Üzerimize tankları da sürseniz, topla, uçakla ateş de etseniz, tüfekle mermide yağdırsanız söz konusu vatansa, söz konusu demokrasi ise canımız pahasına da olsa göğsümüzde ki iman gücüyle Allah deriz, Muhammed (Sav)deriz üzerinize yürürüz’ dedik” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 11:05