Haber; ERDAL TANRIVERDİ

Göynük İlçemizde her pazartesi kurulan ilçe pazarının bulunduğu alana yağan kar nedeniyle oluşan 50 santimlik kar örtüsü ve ilçe sokaklarını esir alan yoğun kar yağışı Göynük Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu temizlendi. Pazartesi günleri geleneksel olarak kurulan ve ilçe halkının tarımsal gıda ihtiyacı dışında tüm köylülerin ürünlerini satarak geçimlerini sağladığı bir ticaret arenası olan ilçe pazarının kurulduğu mekanı kaplayan karları kürüyen belediye ekipleri 24 saat aralıksız çalıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla köylerden ve diğer ilçelerden gelen pazarcı esnafının rahat çalışması için dün geceden beri mesai sarf ettiklerini belirten Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Günay Can, “ personelimiz ilçemiz sokaklarını ve Pazar alanımızı açık tutmak için 24 saattir aralıksız çalışıyor” dedi.

Zaman zaman kar yağışı ile birlikte – 11 derecelere düşen ilçe merkezindeki hava sıcaklığı hafta boyunca eksi değerlerde olması bekleniyor. Bu gün gece hava sıcaklığı ise haftanın zirvesine ulaşacak. Sıcaklık değerinin -13 dereceleri görmesi öngörülüyor.