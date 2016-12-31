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31 Aralık 2016 Cumartesi
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    • Gece yarısından sonra aman

    Maliye Bakanlığı'nda yapılan görüşmeler sonunda trafik cezalarına zam yapılması kararı alındı.

    31 Aralık 2016 Cumartesi 18:41
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    Gece yarısından sonra aman
    Haber: Erdal Tanrıverdi
    Maliye Bakanlığı’nca yapılan değerlendirme sonrasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan sürücülere uygulanacak ceza oranları yüzde 3.83 oranında zamlandı. Bu gece saat 24.00’ten itibaren uygulanacak olan yeni ceza uygulamasında en düşük ceza 75 TL, en yüksek ise 14 bin 908 lira oldu. Ehliyetsiz sürücü 1763, kırmızı ışıkta geçiş 206, emniyet kemeri, kask ve gözlük kullanmayanlara, aracından bir şey atana, cep telefonu kullanana 95 lira para cezası uygulanacak.

    Trafik işaretçilerine uymayanlar 206, trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 95 lira ile cezalandırılacak. Hususi otomobili 0.50, ticariyi 0.20 promil üzerinde alkollü olarak kullananlara ilkinde 876 lira, ikincisinde 1098 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 1763 lira para cezası uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 4 bin 514 lira ceza verilecek. Uyuşturucu madde veya alkolün kandaki miktarını tespit için teknik cihazları kullanmayı reddedenlere ise 2 bin 507 lira para cezası kesilecek. Kesilen para cezalarını 15 gün içerisinde ödeyenlere yapılan yüzde 25 indirim yine geçerli olacak.

    İŞTE YENİ CEZALAR

    Taşıma sınırı üstünde yolcu almak : 75 TL

    Alkollü araç kullanmak: 876 TL

    Geçici tescil belge düzenlemek : 14 bin 908 TL

    Ehliyetsiz araç kullanmak : 1763 TL

    Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 95 TL

    Yetkisi olmadığı halde plaka basmak : 10 bin 383 TL

    Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara: 427 TL

    Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkmak: 876 TL

    Ruhsatsız araç kullanmak ve plakayı monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak: 95 TL

    Yönetmeliğe aykırı plaka takmak: 427 TL

    Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklik yapmak: 92 TL

    Plakasız trafiğe çıkmak : 1763 TL

    Sahte plaka takmak. 5 bin 191 TL

    Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullanmak: 206 TL

    Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde taksimetre bulundurmamak: 427 TL

    Bozuk cihaz kullanmak, bozmak ve imal etmek: 6 bin 660 TL

    Ehliyetsiz araç kullanmak: 1763 TL

    Muayenesiz araç kullanmak : 95 TL

    Hız sınırını aşmak: 30’dan fazla aşanlar 427 TL

    Radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullanmak: 2 bin 658 TL

    Dönüş kurallarına uymayan: 95 TL

    Yasak alanda sollama yapanlara: 206 TL

    Takip mesafesine uymayan: 95 TL

    Kavşaklara geldiğinde yavaşlamayanlar ve kavşak geçiş önceliği kuralına uymayanlar: 95 TL

    Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında beklemek, hatalı park : 95 TL

    Engelli park alanına park etmek : 109 TL

    Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek: 427 TL
    Anahtar Kelimeler: Maliye, Bakanlığında, Yapılan, Görüşmeler, Sonunda

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